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Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты без вооружения

Нидерланды передали Украине боевые машины пехоты YPR-765 без вооружения

Фото: Wikipedia

Украинские военные получили голландские боевые машины пехоты (БМП) YPR-765, которые построены на базе американского бронетранспортера. С машин сняли вооружение перед отправкой на Украину. Об этом сообщает «Российская газета».

В сети появилось видео, которое демонстрирует YPR-765 украинских военных. На БМП отсутствует башня с автоматической пушкой Oerlikon KBA-B02 и спаренным пулеметом FN MAG.

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БМП разработали в 1970 году в США. Машина стала развитием бронетранспортера M113. Американских военных новинка не заинтересовала, поэтому машину предложили на экспорт. В 1975 году Нидерланды заказали первую партию машин, которые получили обозначение YPR-765.

Машина оснащена алюминиевой броней, которая обеспечивает защиту от стрелкового оружия. Двигатель Detroit Diesel Allison 6V-53T мощностью 267 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость 61 километр в час и запас хода 490 километров.

Ранее стало известно, что украинские военные получили шведские зенитные пушки Bofors Lvakan 40/60, которые начали разрабатывать в 1928 году.

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Даниил Иринин
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