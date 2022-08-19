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На Украине заметили старинный британский бронеавтомобиль Ferret

The Drive: у ВФУ заметили старинный британский бронеавтомобиль Ferret
Архивный кадр

Архивный кадр. Кадр: The Tank Museum / YouTube

Вооруженные силы Украины используют старинный британский бронеавтомобиль Ferret, замечает американское издание The Drive.

В публикации высказывается предположение, что машина, созданная в 1950-х годах, попала к ВСУ посредством частной инициативы. Издание допускает, что другие же бронеавтомобили этой же модели уже находится на Украине или направляются туда. The Drive пишет, что по внешнему виду Ferret напоминает броневики времен Второй мировой войны.

Издание предполагает, что Киев получил обновленные бронеавтомобили, однако «совершенно не ясно, как именно Ferret будет использоваться Вооруженными силами Украины». В публикации заметили, что корпус машины способен выдержать лишь попадание стрелковым оружием или оскола снаряда.

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Издание заключает, что вероятнее всего Ferret будет использоваться в тылу украинской армии, поскольку применение его на передовой потребует изобретательности.

В августе на форуме «Армия-2022» компания «Ремдизель» представила бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

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Иван Потапов
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