В России рассказали о применении морских установок в зоне СВО

Эксперт Корнев: в зоне СВО морские установки используют в сухопутных войсках

В зоне специальной военной операции (СВО) российские сухопутные войска применяют морские огневые установки. Об этом в газете «Известия» написал военный эксперт Дмитрий Корнев.

«На полях специальной военной операции встречаются варианты использования военно-морских систем вооружений на сухопутных шасси. Возможность применения морских корабельных огневых средств есть в первую очередь у подразделений морской пехоты», — говорится в публикации.

В частности, установка 2М3М со спаренными 25-миллиметровыми автоматическими пушками размещена на гусеничном шасси тягача МТ-ЛБ. Другой пример — огнеметно-зажигательный корабельный комплекс А-22 «Огонь». Его также разместили на МТ-ЛБ. Реактивный морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» получают шасси МТ-ЛБ и танков Т-80, а также автомобили «Урал-4320».

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» показал ролик с применением БУ-6000 «Смерч-2» в зоне СВО. На видео можно заметить стрельбу бомбами РГБ-60 из РБУ-6000 по позициям противника. При этом морской бомбомет установлен в кузов трехосного грузовика.