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10:24, 28 мая 2024Наука и техника

Применение морского бомбомета «Смерч-2» показали на видео

Применение морского бомбомета РБУ-6000 в ходе СВО показали на видео

Реактивный морской бомбомет РБУ-6000 «Смерч-2» советского производства применили в ходе специальной военной операции (СВО). На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На видео показана стрельба бомбами РГБ-60 из РБУ-6000 по позициям противника. Морской бомбомет установили в кузов трехосного грузовика.

Реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 приняли на вооружение флота в 1961 году. Бомбомет получил 12 стволов для пуска реактивных глубинных бомб. Дальность стрельбы составляет 5,2 километра. Бомба РГБ-60 несет 23,5 килограмма взрывчатого вещества.

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В апреле отряд «Невский» показал применение РБУ-6000 с сокращенным количеством направляющих на шасси гусеничного тягача МТ-ЛБ.

В январе военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что стрельба из модифицированного корабельного бомбомета РБУ-6000 ведется не по отдельным целям, а по площадям, на которых могут располагаться склады и живая сила Вооруженных сил Украины.

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      Даниил Иринин
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