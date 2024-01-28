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19:55, 28 января 2024Наука и техника

Военный рассказал о примененном против ВСУ бомбомете

Военный эксперт Матвийчук: стрельба из РБУ-6000 идет не по целям, а по площадям

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стрельба из модифицированного корабельного бомбомета РБУ-6000 ведется не по целям, а по площадям, на которых могут располагаться боевые склады и пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил характеристики примененной Вооруженными силами (ВС) России техники.

«РБУ-6000 — это морской бомбомет. Он предназначен для поражения подводных целей типа подводная лодка. Дело в том, что в бомбомете боеприпасы выполняются в виде управляемых ракет. Дальность стрельбы — до 10-15 километров. Я полагаю, что переделали систему навигации, которая теперь позволяет вести боевые действия на суше», — сказал Матвийчук.

Это стрельба не по целям, а по площадям, на которых могут располагаться диверсанты, боевые склады и пехота противника

Анатолий Матвийчукполковник в отставке
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Ранее стало известно, что российские военные используют против ВСУ модифицированный корабельный бомбомет РБУ-6000, предназначенный для уничтожения подлодок и торпед. Отмечается, что корабельное орудие установили на грузовик «Урал». Кроме того, военные модернизировали и боеприпасы, добавив в них взрывчатые вещества и поражающие элементы.

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