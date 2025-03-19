«Уралвагонзавод» рассказал о модернизации «Солнцепека»

«Уралвагонзавод»: Огнеметная система «Солнцепек» получила защиту от дронов

Боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» получила защиту от дронов-камикадзе. Об этом рассказал концерн «Уралвагонзавод» в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик, демонстрирующий применение «Солнцепека» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в темное время суток.

«Конструкторы с учетом пожеланий бойцов СВО провели модернизацию боевой машины. В частности, на нее установили бортовые экраны и противодроновую решетку», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно заметить, что «Солнцепек» получил решетчатые экраны, которыми прикрыли блок направляющих со снарядами. Также машину оснастили щитком, защищающим переднюю часть машины.

«Солнцепек» предназначен для поражения зданий, легкобронированной техники и живой силы противника. Машина на шасси танка Т-72 вмещает 24 термобарических снаряда калибра 220 миллиметров.

В декабре 2024 года госкорпорация «Ростех» сообщила, что термобарические боеприпасы «Солнцепека» способны сжигать все горючие объекты в зоне поражения.