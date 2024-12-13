В России рассказали о «сжигающих все» боеприпасах

«Ростех»: боеприпас «Солнцепека» сжигает все горючие объекты в зоне поражения

Термобарические боеприпасы тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» способны сжигать все горючие объекты в зоне поражения. О возможностях системы рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«Боеприпас "Солнцепека" создает очень высокую температуру, сжигая все, что в принципе может сгореть. Поэтому после залпа "Солнцепека" или [ТОС-2] "Тосочки" штурмовики обычно не встречают сопротивления, так как его оказывать уже просто некому», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что ударная волна, которая образуется при ударе «Солнцепека», может «затекать» в любые проходы и отверстия. Поэтому от нее практически невозможно укрыться.

ТОС-1А «Солнцепек» разработали в 2001 году. Машина на гусеничном шасси танка Т-72 способна нести 24 снаряда калибра 220 миллиметров. Система предназначена для уничтожения легкобронированной техники, зданий и укреплений объемным взрывом.

В ноябре стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Машины получили штатные антидроновые экраны и блоки динамической защиты.