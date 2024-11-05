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13:00, 5 ноября 2024Наука и техника

ВС России отправили партию тяжелых «Солнцепеков»

«Уралвагонзавод» отправил ВС России партию ТОС-1А «Солнцепек»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Концерн «Уралвагонзавод» отправил Вооруженным силам (ВС) России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Об этом концерн сообщил в Telegram.

Отмечается, что конструкторы модернизировали боевую машину ТОС-1А с учетом пожеланий бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В частности, «Солнцепеки» получили решетчатые экраны для защиты направляющих от дронов-камикадзе и динамическую защиту, которая прикрывает корпус.

«Перед отправкой заказчику техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых специалисты проверили качество монтажа, работу механизмов и приборов. Ходовые качества "Солнцепеков" оценивали в различных дорожных условиях», — говорится в сообщении.

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Также в концерне рассказали, что за прошлый год предприятие увеличило выпуск ТОС-1А за счет расширения производственных мощностей, расширения штата и круглосуточной работы.

В июне американское издание The National Interest писало, что «Солнцепеки» продемонстрировали разрушительную мощь в ходе СВО. Термобарические снаряды ТОС-1А создают облако пламени с температурой до 3000 градусов, которое уничтожает объекты противника.

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