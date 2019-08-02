Рэпера A$AP Rocky освободили из-под стражи

Суд Швеции освободил американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky из-под стражи. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что вместе с музыкантом были освобождены еще два подозреваемых по этому делу. Окончательное решение по нему суд примет 14 августа.

A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма в начале июля. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двух мужчин. Музыкант отрицает вину в произошедшем. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как он с помощниками избивает мужчину на улице. Позже хип-хоп-исполнитель выложил запись, сделанную до драки — на ней неизвестный мужчина сначала атаковал человека из окружения A$AP Rocky.

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