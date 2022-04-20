В Лос-Анджелесе задержали A$AP Rocky

Рэпера A$AP Rocky задержали в Лос-Анджелесе в связи со стрельбой в ноябре 2021 года

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали американского рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщает NBC.

Несколько источников в правоохранительных органов заявили, что музыканта задержали в связи со стрельбой в ноябре 2021 года. Адвокат хип-хоп-артиста подтвердил эту информацию. Уточняется, что хип-хоп-исполнитель прилетел в США на частном самолете — до этого он отдыхал в Барбадосе с певицей Рианной.

Отмечается, что A$AP Rocky находился под следствием в связи с инцидентом, который произошел 6 ноября прошлого года. Предполагаемая жертва рэпера утверждает, что музыкант шел по улице с двумя людьми, подошел к нему и трижды выстрелил. Пострадавший мужчина заявил, что одна из пуль задела его левую руку.

В 2019 году A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма. Рэпера и его окружение обвинили в нападении на двух мужчин. Суд в Швеции признал A$AP Rocky виновным по делу об избиении и приговорил его к условному сроку, а также обязал его выплатить компенсацию потерпевшему.