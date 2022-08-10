Певец Маркус Мамфорд подвергся сексуальному насилию в шесть лет

Певец Маркус Мамфорд признался, что подвергся сексуальному насилию в шесть лет

Британо-американский певец, музыкант и солист группы Mumford & Sons Маркус Мамфорд рассказал, что подвергся сексуальному насилию в шесть лет. Его слова передает GQ.

Мамфорд признался, что произошедшее стало причиной «нездорового сексуального поведения» в детстве. Он также отметил, что начал вести себя развратно после инцидента.

Пережитой травме посвящен грядущий сольный альбом исполнителя Self-Titled, а также его главный сингл Cannibal. В песне содержатся следующие строчки: «Я все еще чувствую твой вкус, который мне ненавистен. Это не могло быть осознанным выбором ребенка, и ты это знал».

Релиз нового альбома Мамфорда запланирован на 16 сентября.

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