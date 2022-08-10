Звезду сериала «Чудесные годы» обвинили в сексуальных домогательствах

Звезду сериала «Чудесные годы» Фреда Сэвиджа обвинили в сексуальных домогательствах

46-летнего американского актера и режиссера, звезду сериала «Чудесные годы» Фреда Сэвиджа обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает DailyMail.

В мае этого года стало известно, что артист был уволен из съемочной группы продолжения шоу «Чудесные годы», впервые вышедшего на экраны в 1988 году. Студия Disney, продюсирующая теледраму, поведала, что Сэвидж был отстранен от съемок из-за неподобающего поведения.

Позже шесть женщин, сотрудничавших с актером в разное время, признались, что стали жертвами домогательств и унижений со стороны знаменитости.

Одна из предполагаемых пострадавших рассказала, что Сэвидж начал оскорблять ее после того, как она решила защитить его любовницу, будучи уверенной в том, что девушкой манипулируют.

Другая женщина поведала, что актер предложил ей помощь в написании сценария, после чего начал дарить дорогие подарки, а когда она отказала ему — уволил из проекта, над которым они вместе работали.

Одним из самых серьезных инцидентов стала попытка изнасилования со стороны Сэвиджа. За одной из своих коллег он проследовал в туалет ресторана, где они вместе проводили время. Там он прижал женщину к стене, начал целовать ее и расстегивать ей штаны.

«У него были мертвые глаза. Я умоляла его, чтобы он не делал этого, так как это разрушило бы нашу дружбу. Затем он снова прикоснулся своим ртом к моему, схватил мою руку и потянул ее к своей паховой области. Я убрала руку, после чего он стал агрессивнее. Мне удалось оттолкнуть его плечом, и я сбежала», — рассказала предполагаемая жертва.

Ранее американскому актеру Кевину Спейси предъявили иск на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов (22,4 миллиона рублей). Мужчина, ставший предполагаемой жертвой Спейси, планирует взыскать с актера компенсацию по делу о сексуальном насилии «при отягчающих обстоятельствах».