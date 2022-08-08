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Кевину Спейси предъявили иск на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов

Кевину Спейси предъявили иск на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов за моральный вред

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Одна из предполагаемых жертв американского актера Кевина Спейси потребовала более 300 тысяч фунтов стерлингов (22,4 миллиона рублей) в качестве компенсации за моральный вред. Об этом сообщает Telegraph.

Мужчина, ставший предполагаемой жертвой Спейси, планирует взыскать с актера компенсацию по делу о сексуальном насилии «при отягчающих обстоятельствах». По его словам, домогательства со стороны Кевина вызвали у него серьезные психические проблемы. Он также предъявил документ, свидетельствующий о показаниях к медицинской помощи, в которой, по его словам, он нуждался в последние годы.

62-летний лауреат «Оскара» обвиняется в сексуальном насилии в отношении троих мужчин от 30 до 40 лет. Все случаи харассмента, по заявлениям пострадавших, произошли в период с 2005 по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic. Еще одна предполагаемая жертва рассказала, что кинодеятель заставлял его заниматься проникающим сексом без его согласия.

Таким образом, Спейси вменяются четыре эпизода домогательств и один эпизод секса без согласия. Свою вину по всем этим пунктам актер не признал.

Ранее Кевина Спейси обязали выплатить создателям сериала «Карточный домик» 31 миллион долларов.

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Дениза Мацаева
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