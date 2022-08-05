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Кевин Спейси выплатит создателям «Карточного домика» 31 миллион долларов

Кевина Спейси обязали выплатить создателям сериала «Карточный домик» 31 миллион долларов

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Киностудия MRC, выпустившая сериал «Карточный домик», выиграла суд против американского актера Кевина Спейси, ранее обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Из-за секс-скандала, связанного с артистом, который играл главную роль в сериале, команде проекта пришлось приостановить съемки шестого сезона, переписать сценарий, «убив» персонажа Спейси, а также сократить количество серий с 13 до 8.

Теперь артиста обязали выплатить создателям «Карточного дома» компенсацию в размере 31 миллиона долларов, чтобы возместить убытки, которые понесла команда из-за обвинений в адрес Спейси. Сам актер в 2020 году пытался оспорить вердикт, однако суд встал на сторону киностудии.

Ранее стало известно, что Кевин Спейси покинул актерский состав исторической драмы «1242 — Выход на запад» после обвинений в харассменте. Информация о том, что актер получил главную роль в ленте, появилась 12 мая.

Почти две недели спустя британская прокуратура предъявила Спейси обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждается, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.

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Анастасия Астахова
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