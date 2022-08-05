Кевин Спейси выплатит создателям «Карточного домика» 31 миллион долларов

Кевина Спейси обязали выплатить создателям сериала «Карточный домик» 31 миллион долларов

Киностудия MRC, выпустившая сериал «Карточный домик», выиграла суд против американского актера Кевина Спейси, ранее обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Из-за секс-скандала, связанного с артистом, который играл главную роль в сериале, команде проекта пришлось приостановить съемки шестого сезона, переписать сценарий, «убив» персонажа Спейси, а также сократить количество серий с 13 до 8.

Теперь артиста обязали выплатить создателям «Карточного дома» компенсацию в размере 31 миллиона долларов, чтобы возместить убытки, которые понесла команда из-за обвинений в адрес Спейси. Сам актер в 2020 году пытался оспорить вердикт, однако суд встал на сторону киностудии.

Ранее стало известно, что Кевин Спейси покинул актерский состав исторической драмы «1242 — Выход на запад» после обвинений в харассменте. Информация о том, что актер получил главную роль в ленте, появилась 12 мая.

Почти две недели спустя британская прокуратура предъявила Спейси обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждается, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.