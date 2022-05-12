Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах

Актер Кевин Спейси получил главную роль в исторической драме «1242 — Выход на запад»

Американский актер Кевин Спейси впервые получил главную роль в фильме после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Deadline.

Историческая драма «1242 — Выход на запад» станет первым большим проектом артиста с 2017 года. Съемки ленты совместного производства Великобритании, Венгрии и Монголии начнутся в октябре этого года. Помимо Спейси в ленте появятся Эрик Робертс, Кристофер Ламберт, Теренс Стэмп. Снимать фильм будет венгерский режиссер Питер Соос.

В фильме рассказывается о внуке Чингисхана хане Батые и о его вторжении в Европу. Сыграет ли Спейси именно хана Батыя или другого персонажа, пока не уточняется.

Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах Спейси заявили около 20 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком». На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из хитового сериала, а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру. Ни одно из обвинений в адрес Спейси, дошедших до суда, не закончилось вердиктом — некоторые истцы отозвали свои претензии, некоторые иски были отозваны прокуратурой из-за истечения срока давности или нехватки доказательств.