Кевина Спейси опять обвинили в приставаниях к коллегам по «Карточному домику»

Американского актера Кевина Спейси опять обвинили в приставаниях к коллегам по сериалу «Карточный домик». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В настоящее время артист судится со своим бывшим работодателем — студией Media Rights Capital. Компания подала иск о возмещении десятков миллионов долларов, заявив, что поведение звезды негативно отразилось на шоу. Спейси подал встречный иск, утверждая, что Media Rights Capital задолжала ему деньги.

В ходе суда несколько свидетелей со съемочной площадки рассказали, что исполнитель главной роли вел себя «как хищник». По их словам, актер трогал помощника продюсера, а также домогался молодого коллегу, который хотел пройти прослушивание для участия в проекте. Спейси якобы пригласил молодого актера в свой номер в отель, но тот отказался. После этого звезда «Карточного домика» все равно начал трогать своего коллегу.

Осенью 2018 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.