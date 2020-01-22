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Кевину Спейси пригрозили новым иском за домогательства

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Кевин Спейси
Кевин Спейси

Американскому актеру Кевину Спейси пригрозили новым иском за сексуальные домогательства. Об этом сообщает RadarOnline.

Сын массажиста, скончавшегося после подачи иска против артиста, заявил, что собирается продолжить судебные разбирательства. Скай Алвес (Sky Alves) рассказал, что перед смертью отец в подробностях описал приставания знаменитости. Мужчина добавил, что раскроет все детали в ходе судебного процесса.

«Поскольку мой отец был одним из первых, кто высказался против Спейси, это является частью его наследия. Другие заговорили, потому что он заговорил», — высказался он.

Отец Алвеса умер от рака осенью 2019 года. Массажист утверждал, что осенью 2016 года артист домогался до него в частной резиденции в Малибу, штат Калифорния. По словам предполагаемой жертвы, Спейси просил его прикасаться к гениталиям.

В декабре 2019 года стало известно о смерти еще одного обвинителя голливудской звезды — 47-летнего Ари Бена. Сообщалось, что писатель покончил жизнь самоубийством.

Осенью 2018 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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