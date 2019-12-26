Суицид бывшего зятя короля Норвегии связали с «жутким» видео Спейси

Интернет-пользователи призвали Кевина Спейси «перестать убивать людей» в комментариях под его видео на YouTube после новости о суициде норвежского писателя Ари Бена, обвинявшего актера в домогательствах.

Пользователи связали «жуткое» видео Спейси, в котором тот предлагает «убивать людей добротой», со смертью Бена. «Подобный контент мог бы стать триггером для любой жертвы», — написал один из них.

«Не поймите меня неправильно, но будь я Энтони Рэппом, то я бы отменил ту поездку по Южной Америке и избегал бы оживленных дорог», — заявил еще один пользователь.

В ночь на 26 декабря стало известно, что бывший зять короля Норвегии Харальда V Ари Бен совершил суицид. Писателю было 47 лет. За день до известия о кончине Бена на YouTube-канале Кевина Спейси появилось видео, в котором тот предстал в образе Фрэнка Андервуда из сериала «Карточный домик». На записи актер, заявив, что говорит это «смертельно серьезно», с угрозой в голосе предложил: «В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, вы можете атаковать его, но вы также можете не торопиться и сделать нечто неожиданное. Вы можете убить его своей добротой».

В сентябре в США внезапно скончался массажист, который также обвинил Спейси в домогательствах и подал на него в суд. По словам истца, актер просил его прикасаться к гениталиям во время сеанса массажа.

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В декабре 2017 года Бен обвинил Спейси в домогательствах за обеденным столом. По его словам, инцидент произошел в 2007-м на званом ужине после церемонии вручения Нобелевской премии. Спейси якобы положил руку на промежность писателя и схватил его за яички.

До обвинений Бена о домогательствах актера рассказали по меньшей мере 15 человек, девять из них работали над сериалом «Карточный домик» вместе со Спейси. В сентябре 2018 года американская прокуратура отказалась предъявлять обвинения актеру по всем поданным заявлениям, поскольку у преступлений истек срок давности. Расследование полиции Великобритании продолжается. Первым человеком, заявившем о домогательствах Спейси, стал актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

Ари Бен женился на принцессе Норвежской Марте Луизе в 2002 году, однако пара развелась в 2017-м. Писатель издал несколько романов и театральных пьес.

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