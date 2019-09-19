Обвинивший Кевина Спейси в домогательствах массажист внезапно умер

В США внезапно скончался массажист, который обвинил американского актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Мужчина, имя которого не раскрывалось, подал иск в сентябре 2018 года. Он утверждал, что осенью 2016 года артист домогался до него во время сеанса массажа в частной резиденции в Малибу, штат Калифорния. По словам предполагаемой жертвы, Спейси просил его прикасаться к гениталиям. Хотя актер потребовал закрыть дело, указав на анонимность обвинителя, суд разрешил продолжить рассмотрение.

В сентябре этого года адвокаты истца сообщили Спейси, что их клиент недавно скончался. Они не стали приводить дополнительных сведений и уточнять причины смерти. Отмечается, что судебное разбирательство могут продолжить родственники массажиста, однако это будет сложно в связи с анонимностью предполагаемой жертвы.

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В июле прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения против Спейси по другому делу. Звезде грозило до пяти лет лишения свободы из-за домогательств к 18-летнему молодому человеку. Из дела исчезла главная улика — мобильный телефон потерпевшего. По версии защиты Спейси, он удалил сообщения, которые могли доказать невиновность актера.

Осенью 2018 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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