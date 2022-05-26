Кевина Спейси обвинили в домогательствах к троим мужчинам

Британская прокуратура предъявила актеру Кевину Спейси обвинения в домогательствах

Американского актера Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах. Об этом сообщает Daily Mail.

Британская прокуратура предъявила артисту обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждается, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 годы, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.

Двое мужчин заявили, что в тот период подверглись домогательствам со стороны актера. Третья предполагаемая жертва утверждает, что его заставили заняться проникающим сексом против его воли. Дата суда над Спейси пока не назначена.

Три года назад актер Энтони Рапп обвинил Спейси в изнасиловании. Следом о домогательствах Спейси заявили около 20 человек, в том числе девять коллег, работавших над сериалом «Карточный домик». На фоне громких разбирательств репутация актера была подорвана: его уволили из хитового сериала, а фильм «Все деньги мира» пересняли, отдав героя Спейси Кристоферу Пламмеру. Ни одно из обвинений в адрес Спейси, дошедших до суда, не закончилось вердиктом — некоторые истцы отозвали свои претензии, некоторые иски были отозваны прокуратурой из-за истечения срока давности или нехватки доказательств.