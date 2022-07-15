Кевин Спейси отказался от участия в новом фильме после обвинений в харассменте

Кевин Спейси покинул актерский состав исторической драмы «1242 — Выход на запад»

Американский актер Кевин Спейси отказался от участия в новом фильме «1242 — Выход на запад» после обвинений в харассменте. Об этом сообщает Variety.

Артист покинул актерский состав исторической драмы в преддверии суда, назначенного на 6 июня 2023 года. Продюсер картины Билл Чемберлен рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с новым кандидатом, который может занять роль Спейси.

О том, что актер получил главную роль в ленте «1242 — Выход на запад», стало известно 12 мая. В фильме рассказывается о внуке Чингисхана хане Батые и о его вторжении в Европу. Кого именно должен был сыграть Спейси, не сообщалось.

Почти две недели спустя британская прокуратура предъявила актеру обвинения в харассменте по отношению к троим мужчинам. Утверждается, что все случаи домогательств произошли в Лондоне с 2005 по 2013 год, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic.

Если Спейси не приедет из США, то британские власти будут добиваться его официальной экстрадиции. В таком случае американская полиция может быть отправлена на поиски 62-летнего актера и задержание его от имени Великобритании.