Стало известно об ухудшении состояния Заворотнюк за две недели до смерти

Shot: за две недели до смерти состояние актрисы Заворотнюк резко ухудшилось

Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что из-за ухудшения самочувствия артистки ее дочь Анна экстренно вылетела из Дубая.

Ранее Анна Заворотнюк прокомментировала новости о смерти матери. Девушка опубликовала фото с актрисой, которое было сделано восемь лет назад. «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день», — написала она.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году актрисе диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.