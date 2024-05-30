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09:33, 30 мая 2024Культура

Стало известно об ухудшении состояния Заворотнюк за две недели до смерти

Shot: за две недели до смерти состояние актрисы Заворотнюк резко ухудшилось

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что из-за ухудшения самочувствия артистки ее дочь Анна экстренно вылетела из Дубая.

Ранее Анна Заворотнюк прокомментировала новости о смерти матери. Девушка опубликовала фото с актрисой, которое было сделано восемь лет назад. «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день», — написала она.

О смерти Анастасии Заворотнюк стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году актрисе диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

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      Варвара Кошечкина
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