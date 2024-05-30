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09:15, 30 мая 2024Культура

Умерла Анастасия Заворотнюк

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщили в соцсетях родственники артистки.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

Родные актрисы пообещали сообщить позже о месте и времени прощания.

По данным Shot, состояние звезды, которой в 2019 году диагностировали рак мозга, резко ухудшилось две недели назад, после чего ее дочь экстренно вылетела из Дубая.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».

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      Варвара Кошечкина
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