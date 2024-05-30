Дочь Заворотнюк прокомментировала новости о смерти матери

Анна Заворотнюк заявила, что всегда будет помнить и любить мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала новости о смерти матери. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка опубликовала фото с матерью, которое было сделано восемь лет назад. «А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — написала дочь артистки.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. Родные актрисы пообещали сообщить позже о месте и времени прощания.

В 2019 году актрисе диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Заворотнюк также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».