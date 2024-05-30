Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

Актриса Заворотнюк умерла из-за диагностированного ранее рака мозга

Причиной смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк стала продолжительная болезнь. Об этом сообщили в соцсетях родственники артистки.

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении. Родные актрисы также уточнили, что о месте и времени прощания с актрисой они сообщат вечером 30 мая.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году актрисе диагностировали рак мозга, представители звезды не комментировали ее состояние.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она призналась, что попала в сериал случайно и не думала, что станет известной на всю страну. Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».