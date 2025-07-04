В России ответили заявившим о невозможности участия Большунова в Олимпиаде норвежцам

Тренер Бородавко заявил, что норвежцы никогда не любили российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил журналисту норвежского телеканала NRK Яну Петтеру Сальтведту, заявившему о невозможности участия российского лыжника Александра Большунова в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Норвежцы никогда не проявляли любви к российским лыжникам. Мы ожидаем все эти поступки, все эти пожелания, все эти заявления», — заявил Бородавко. По его мнению, надо надеяться на здравый смысл и работу Олимпийского комитета России.

Ранее Сальтведт заявил, что Большунов не сможет участвовать в Олимпиаде, так как выступает за ЦСКА, связанный с армией России. По мнению журналиста, Международный олимпийский комитет может пойти на уступки в данном вопросе, однако Международная федерация лыжного спорта (FIS) откажется это делать.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.