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12:33, 4 июля 2025Спорт

В России ответили заявившим о невозможности участия Большунова в Олимпиаде норвежцам

Тренер Бородавко заявил, что норвежцы никогда не любили российских лыжников
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил журналисту норвежского телеканала NRK Яну Петтеру Сальтведту, заявившему о невозможности участия российского лыжника Александра Большунова в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Норвежцы никогда не проявляли любви к российским лыжникам. Мы ожидаем все эти поступки, все эти пожелания, все эти заявления», — заявил Бородавко. По его мнению, надо надеяться на здравый смысл и работу Олимпийского комитета России.

Ранее Сальтведт заявил, что Большунов не сможет участвовать в Олимпиаде, так как выступает за ЦСКА, связанный с армией России. По мнению журналиста, Международный олимпийский комитет может пойти на уступки в данном вопросе, однако Международная федерация лыжного спорта (FIS) откажется это делать.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

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