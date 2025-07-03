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18:04, 3 июля 2025Спорт

В Норвегии объяснили невозможность участия Большунова в Олимпиаде

Журналист Сальтведт: Лыжник Большунов не примет участия в Олимпиаде из-за ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Globallookpress.com

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил невозможность участия российского лыжника Александра Большунова в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Сальтведт назвал причиной то, что спортсмен выступает за ЦСКА, связанный с армией России. По мнению журналиста, Международный олимпийский комитет может пойти на уступки в этом вопросе, однако Международная федерация лыжного спорта (FIS) откажется это делать.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян к международным турнирам. Она заявила, что виновником является европейское лобби.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

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