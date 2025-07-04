Крупнейшего производителя соли в России уличили в нарушениях

ФАС потребовала от «Руссоли» открыть доступ к своей продукции для всех компаний

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании «Руссоль», крупнейшему поставщику пищевой соли в стране. Об этом говорится на сайте ведомства.

Поводом для проверки стал отказ производителя поставить товар ООО «Сольторг» и ООО «Главснаб» при наличии технологической и экономической возможности. При этом «Руссоль» даже не известила первого продавца о начала договорной кампании, хотя знала его намерении принять в ней участие.

По оценке антимонопольного ведомства, деятельность компании можно квалифицировать как нарушение закона о защите конкуренции. ФАС потребовала от «Руссоли» прекратить такие действия и разработать торговую политику по реализации пищевой соли.

Последняя должна включать в себя порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, чтобы обеспечить недискриминационный доступ к социально значимому товару, а также принципы ценообразования, позволяющие не допустить роста цен.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 21 дело в отношении логистических центров торговой сети «Светофор», специализирующейся на продаже товаров с максимально низкой наценкой.