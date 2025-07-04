Четырехметровый питон проглотил восемь куриц и срыгнул их перед сотрудниками полиции

В Китае питон проглотил целиком восемь куриц

В китайской провинции Юньнань питон проглотил целиком восемь куриц и срыгнул их после прибытия полиции. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. Четырехметровый питон весом 40 килограммов пробрался в курятник и одну за другой съел восемь птиц. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции и пожарные, змея извергла свою добычу обратно.

Поскольку питоны в Китае относятся к охраняемым видам, змею оставили в живых. Ее поймали и позднее выпустили на территории природного заповедника.

В провинции Юньнань обитают несколько видов крупных змей. В частности, там встречаются сетчатые и тигровые питоны. Сетчатые питоны считаются самыми большими змеями в мире и вырастают до 7,6 метра в длину. Длина тигровых питонов достигает почти шести метров.

Ранее сообщалось, что с июня по август 2024 года в Индонезии было зафиксировано три нападения питонов на людей, закончившихся летальным исходом.