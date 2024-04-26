Иммунолог оценил опасность найденных в комарах и клещах новых вирусов

Крючков усомнился, что найденные в клещах вирусы представляют угрозу для людей

Для того чтобы найденные в комарах и клещах новые вирусы могли представлять реальную опасность для человека, они должны соответствовать многим критериям, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков. Такой оценкой он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Из сообщения Роспотребнадзора непонятно, что точно имеется в виду. Либо это десяток новых вирусов, которые раньше у комаров и клещей не обнаруживали. Если это так, то вообще не факт, что все из них являются патогенными для человека. Либо может идти речь о новых штаммах вирусов, которые ранее уже были обнаружены, или новых подвариантов», — сообщил Крючков.

[Найденные в комарах и клещах новые вирусы] — это не то же самое, что был обнаружен десяток новых патогенных вирусов, которые ранее клещи и комары никогда не передавали Николай Крючков врач-иммунолог

По словам иммунолога, сам факт наличия вирусов не свидетельствует о том, что они являются инфекцией у комаров и клещей.

«Эти насекомые могли подхватить вирус, но он при этом у них не развивается и не инфицирует их. Если даже это не так, и какие-то из этих вирусов инфицируют насекомых, то совершенно не факт, что эти насекомые могут передать эту инфекцию человеку. И третий момент, если через слюнные железы, например, или через кровь эти вирусы могут попасть в организм человека, то совершенно не факт, что их количества будет достаточно для инфицирования и что они смогут инфицировать человека. То есть здесь много "но"», — заключил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила, что ведомство обнаружило 47 новых вирусов, которые переносят комары, и 14 вирусов в клещах. Соответствующая информация была опубликована на сайте правительства России.

19 апреля ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт рассказала, что избежать укусов клещей во время прогулки в лесу или парке поможет плотная одежда.