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06:30, 26 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер оценил реальность похудения с помощью шоколада

Фото: Tetiana Bykovets / Unsplash

Фитнес-тренер и нутрициолог Теймураз Апполонов оценил реальность похудения с помощью шоколада. Его слова приводит UfacityNews.ru.

По словам специалиста, раньше речь шла о темном и горьком шоколаде. «Якобы в таких продуктах содержатся вещества, которые ускоряют метаболизм. Но, насколько я знаю, эти мифы уже были развенчаны, потому что на самом деле метаболизм у нас ускоряется только за счет активности (ходьбы, тренировок), но никак не за счет питания», — заявил Апполонов.

По словам тренера, при похудении нужно делать акцент на здоровые продукты. «Это вода, крупы, орехи, семечки, фрукты, овощи, мясо, птица, рыба. То есть не то, что создает человек, а то, что дает природа», – уточнил эксперт.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла секрет похудения. «Как-то раз я похудела до 33 килограммов. Надо просто перестать жрать», — отметила она.

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      Алексей Гусев
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