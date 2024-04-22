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06:36, 23 апреля 2024Спорт

Тарасова раскрыла секрет похудения

Татьяна Тарасова рассказала, что для похудения надо «перестать жрать»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскрыла секрет похудения. Она высказалась в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

По словам специалиста, она не сидела на специальных диетах. «Я достаточно много бегала, тренировалась, и я не следила за едой. Как-то раз я похудела до 33 килограммов. Надо просто перестать жрать», — отметила Тарасова.

Ранее Тарасова назвала главного специалиста в российском фигурном катании на сегодняшний день. По ее словам, это Этери Тутберидзе.

В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее подопечных 11 олимпийских чемпионов, включая Алексея Ягудина, Ирину Роднину и Александра Зайцева.

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      Алексей Гусев
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