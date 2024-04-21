Тарасова назвала главного тренера в российском фигурном катании

Тарасова назвала Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала главного специалиста в российском фигурном катании на сегодняшний день. Об этом она высказалась в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

По ее словам, это Этери Тутберидзе. «Считаю, что каждый делает то, что может делать. Она делает из этих девочек звезд», — заявила Тарасова.

Она добавила, что Тутберидзе в России сейчас ни с кем не конкурирует. «Смешно даже говорить об этом», — отметила Тарасова.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с фигуристками-одиночницами. Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова.