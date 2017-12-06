Владелец последнего кинотеатра с французским порно разозлился на интернет

Последний действующий кинотеатр с порно в Париже закроется до конца года. Владелец заведения винит во всем интернет, с которым он не в силах тягаться, пишет The Daily Mail.

Кинотеатр «Беверли», функционирующий с 1960 года, специализируется на показе старых эротических фильмов. Им управляет 74-летний Морис Ларош (Maurice Laroche). Он принял решение о закрытии бизнеса, поскольку продажи билетов упали на треть по сравнению с показателями 20-летней давности. На данный момент годовой оборот кинотеатра не превышает 300 тысяч евро.

Ларош объяснил, что возмущен современными реалиями: «Любой десятилетка может включить порно и смотреть его дома». По его воспоминаниям, в кинотеатр приходили люди абсолютно разных возрастов, а ночные сеансы, благодаря усилиям парочек, стали называть «местом размножения».

«15 лет назад ко мне приехала пара и познакомила со своим ребенком. Они поведали, что задумались о зачатии именно в "Беверли"», — отметил Ларош.

В ноябре 64-летний порноактер Рон Джереми, снявшийся более чем в 1900 фильмах для взрослых, посетовал на то, что лучшие дни жанра остались в прошлом, и индустрия секс-фильмов идет на спад.