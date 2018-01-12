Найден способ сделать секс законным

В сети появилось приложение, которое помогает узаконить согласие на секс с партнером. Об этом пишет Metro.

Сервис под названием LegalFling предлагает пользователям перед совершением полового акта отправить запрос партнеру, чтобы удостовериться, что желание обоюдное. Кроме того, приложение помогает официально оформить согласие на секс, а в случае обвинений в домогательстве использовать его как подтверждение невиновности.

В описании сказано, что кнопка «Согласиться» юридически обязывает партнера следовать правилам, указанным в профиле пользователя. Среди них — согласие на съемку, использование средств контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, употребление нецензурной брани во время акта и допустимость использования приемов БДСМ.

Выбор кнопки «Отказ» также может быть использован в юридических спорах, уверяют разработчики.

Сервис работает на основе блокчейна, поэтому все действия сохраняются и не могут быть исправлены.

Издание отмечает, что на фоне громких скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, приложение может быть особенно актуальным. К примеру, в конце декабря в Швеции узаконили пункт, согласно которому мужчину могут привлечь к ответственности, если перед сексом он не получил явного согласия от партнерши.

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