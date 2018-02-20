Собчак обвинила Суркова в замшелом сексизме и указала роль мужчин в мире

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак ответила помощнику президента Владиславу Суркову на его эссе «Валентинка в багровых тонах». В статье, опубликованной в журнале «Русский пионер», чиновник заявил, что цивилизация находится в упадке из-за феминизма.

В своем ответном эссе «Философия цвета мимозы» Собчак начинает с цитаты французской писательницы Франсуазы Саган: «Бог вначале создал Адама, и я тоже всегда начинаю с черновика».

Кандидат в президенты признает, что в сложных политических ситуациях женщины стали получать ответственные должности, но объясняет это необходимостью «подтирать лужи» после «особенно бестолковых и разрушительных столкновений эрегированных мужских эго». Автор приводит в пример деятельность императрицы Екатерины Великой, политиков Голду Меир (Израиль) и Маргарет Тэтчер (Великобритания) и отмечает, что после женского правления страны «лишь здоровели».

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«Одно дело — создавать нелегальные наемнические армии или гонять по приграничным районам ракетные установки "Бук", в этом они мастера. Другое дело — признать фиаско, отчитавшись публично о сотнях погибших людей», — пишет Собчак, критически оценивая способность Суркова и его коллег-мужчин построить «новый мир».

Телеведущая упрекает помощника президента в «замшелом и дремучем сексизме» и признается, что ее расстроило, что подобные разговоры «сходят за остроумие» в стране, «откуда 55 лет назад полетела в космос Валентина Терешкова». Но Собчак обещает: восстания женщин не будет — просто женское неравноправие «неуклонно уходит в прошлое».

«На сегодня в списке лауреатов Нобелевской премии 48 женщин — и это в мире, где первые женщины получили право на университетское образование всего 150 лет назад. Давайте встретимся лет через триста и обсудим, кто автор мира, который придет на смену нынешнему», — предлагает оппоненту кандидат в президенты.

Колонка помощника президента России Владислава Суркова, посвященная «закату» мужского мира из-за феминизма, была опубликована в «Русском пионере» 14 февраля. Политик написал, что мир — это «изобретение мужчины», и заявил, что «возвышение женщин есть симптом упадка».

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