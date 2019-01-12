Более 200 человек задержаны в ходе протестов «желтых жилетов»

В девятый общенациональный день протеста «желтых жилетов» во Франции были задержаны 240 человек. Об этом сообщает ТАСС.
По подсчетам префектуры полиции Парижа, всего в протестах по всей стране приняли участие 84 тысячи человек. Задержано 240 человек, из них 200 заключены под стражу. В Париже из 156 задержанных под стражей остаются 74 человека.
Протесты прошли в Париже, Марселе, Страсбурге, Лионе, Лилле, Тулузе и Бордо. Отмечается, что в ряде городов имели место столкновения протестующих и полиции.
Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжились. Позднее начались массовые аресты протестующих. 10 декабря Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране и анонсировал экономические меры.