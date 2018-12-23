Протестующие «обезглавили» Макрона

Протестующие против повышения цен на топливо во Франции «желтые жилеты» устроили демонстрацию, в ходе которой обезглавили чучело французского президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщило издание Sud Ouest.

По информации газеты, инцидент с чучелом произошел в пятницу, 21 декабря, во французском городе Ангулем (департамент Шаранта). В акции участвовало более 90 человек, которые совершили «суд» над лидером страны, а затем обезглавили его.

Глава администрации Мари Лажус (Marie Lajus) осудила действия демонстрантов. «Во время этой жуткой сцены кукла с изображением лица Макрона была обезглавлена. Эти факты серьезно влияют на личность и обязанности президента», — заявила она.

Отмечается, что действия «желтых жилетов» могут быть квалифицированы в уголовном порядке. Полиция начала расследование о призывах к преступлению и неуважению к суду.

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10 декабря Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Французский лидер анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия по итогам года не будет облагаться налогами. Большинство французов поддержали экономические меры Макрона, однако высказались о необходимости продолжать протесты.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. 4 декабря Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжились. Позднее начались массовые аресты протестующих.

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