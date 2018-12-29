«Желтые жилеты» устроили самосуд над чучелом Макрона и попались

Во Франции задержали трех предполагаемых организаторов акции, в ходе которой протестующие против повышения цен на топливо «желтые жилеты» обезглавили куклу с изображением лица главы государства Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Sud-Ouest.

По информации издания, двое мужчин и женщина пришли на допрос в пятницу, 28 декабря, после чего полицейские приняли решение временно поместить их под стражу.

Адвокат организаторов Ме Пьер-Анри Бови объяснил, что его подзащитные готовы принести извинения, однако они не провоцировали беспорядки. По его словам, участники использовали свое право на участие в манифестациях.

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23 декабря сообщалось, что «желтые жилеты» устроили демонстрацию, в ходе которой обезглавили чучело Макрона. В акции участвовало более 90 человек, которые совершили «суд» над лидером страны, а затем обезглавили его.

Отмечалось, что действия протестующих могут быть квалифицированы в уголовном порядке. Полиция начала расследование о призывах к преступлению и неуважении к суду.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. 4 декабря Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжились. Позднее начались массовые аресты протестующих. 10 декабря Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране и анонсировал экономические меры.

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