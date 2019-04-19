Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов

Журналистка Лайра Макки (Lyra McKee) была убита во время освещения беспорядков в Северной Ирландии. По сообщению полиции, убийство 29-летней Макки расценивается как «террористический акт».

Девушка получила огнестрельное ранение в ходе беспорядков в городе Лондондерри, произошедших накануне годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

По данным The Telegraph, во время протестов злоумышленники в масках забросали полицейских коктейлями Молотова. Местные правоохранительные органы полагают, что за убийством Макки стоит группировка «Новая ИРА».

Макки была редактором ресурса Mediagazer, а также сотрудничала с несколькими изданиями, в частности с BuzzFeed News и Atlantic. В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет. В 2017 году Макки выступала на конференции TED с речью о проблемах ЛГБТ-сообщества.

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