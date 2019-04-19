В гибели молодой журналистки в Северной Ирландии обвинили террористов

В городе Дерри в Северной Ирландии полиция обвиняет сепаратистскую террористическую группировку «Новая ИРА» в организации уличных беспорядков, в результате которых погибла журналистка Лайра Макки. Об этом сообщает BBC News.

Уточняется, что 29-летняя женщина находилась рядом с одной из полицейских машин в тот момент, когда люди в масках атаковали полицию, используя зажигательные бомбы и фейерверки. Один из них был вооружен огнестрельным оружием и, стреляя в сторону полицейских, смертельно ранил журналистку.

Причина, по которой она находилась в данном районе города в этот момент — делала репортаж или просто проходила мимо, — неизвестна.

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В организации протестов, классифицированных правоохранительным органами как террористический акт, считают виновными членов группировки, известной как Новая Ирландская республиканская армия («Новая ИРА»). Ранее в январе их заподозрили в серии взрывов машин в том же городе.

ИРА, сформированная в 1969 году как боевое крыло ирландской партии «Шинн Фейн», ведет свою историю с боевых националистических организаций, созданных в 1920-х годах. Своей главной целью организация всегда называла объединение Ирландии, северная часть которой входит в состав Соединенного Королевства. В 2005 году она объявила о прекращении партизанской деятельности и переключилась на нелегальный бизнес.

Ранее 19 апреля сообщалось, что Макки получила огнестрельное ранение в ходе беспорядков, произошедших накануне годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Коллеги и друзья журналистки вспоминают ее как человека, всегда гнавшегося за правдой, защищавшего толерантность и права меньшинств. В профессии ее считали перспективной: в 2016 году журнал Forbes включил журналистку в свой список «30 до 30».

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