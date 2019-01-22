В Британии испугались возвращения ирландских террористов

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Полиция города Дерри в Северной Ирландии в третий раз за последние сутки эвакуировала район из-за подозрительного автофургона после того, как неизвестные взорвали машину у здания суда в ночь на 20 января. Об этом сообщает The Independent.

Вечером 21 января сотрудникам полиции пришлось увозить из жилых домов пожилых местных жителей в пижамах из-за автомобиля, припаркованного в районе Нортлэнд Роуд. Ранее в тот же день они совершили контролируемый подрыв машины, угнанной тремя мужчинами в масках и затем брошенной в городе, и обыскали почтовый фургон, до этого похищенный другой группой из четырех неизвестных.

Местная полиция 20 января опубликовала у себя в Twitter видео взрыва бомбы в машине. Камеры наблюдения засекли, что водитель, припарковавший ее у здания суда, убежал с места предполагаемого преступления. В результате взрыва никто не пострадал. Позднее стало известно, что машину похитили у компании, доставляющей пиццу.

Помощник главного констебля Марк Хамильтон рассказал, что главные подозреваемые — члены так называемой Новой ИРА — сепаратистской вооруженной группировки Новая Ирландская республиканская армия, передает CNN.

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Он также назвал подрыв автомобиля «бессердечным поступком» и «намеренной попыткой навредить жителям Дерри».

В связи с происшествием были задержаны по меньшей мере пять человек: четверых вскоре отпустили, а пятому, 50-летнему мужчине, предъявили обвинения в терроризме. В полицию также поступило как минимум три ложных вызова о подозрительных машинах. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.

ИРА, сформированная в 1969 году как боевое крыло ирландской партии «Шинн Фейн», ведет свою историю с боевых националистических организаций, созданных в 1920-х годах. Своей главной целью ИРА всегда называла объединение Ирландии, северная часть которой входит в состав Соединенного Королевства. В 2005 году она объявила о прекращении партизанской деятельности и переключилась на нелегальный бизнес.

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