Астролог из «Давай поженимся!» ответила на обвинения в постановке передачи

Астролог шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина ответила на обвинения в постановке передачи, которые ей предъявили ее подписчики в Instagram. Пользователи оставили критикующие программу комментарии под постом Володиной о начале съемок очередного выпуска.

«Мне кажется, эта передача — розыгрыш, веселая комедия, и люди там — актеры», — написала женщина с ником Annachka16_. Володина ответила на предположение пользовательницы вопросом: «Где набрать актеров на 11 лет ежедневной программы, не думали?» Она также отметила, что участники передачи дадут фору любым актерам.

Женщина с ником Irinayourstyle заявила, что помнит много случаев, когда участницы и участники программы, выступая в роли невесты и жениха, потом появлялись в какой-то другой роли в разных художественных фильмах. Володина ответила, что таких случаев немного, и они остаются на совести самих участников.

Она объяснила, что редакторы при отборе участников руководствуются тем, что сам человек о себе рассказывает, и проверяют информацию, если это представляется возможным. «У редакторов нет хрустального шара, для того чтобы, отбирая героев для программы, их высвечивать. Или что, всех проверять на полиграфе?» — задалась вопросом Володина.

В апреле 2019 года участником программы «Давай поженимся!» стал Кирилл Терешин, известный также под псевдонимом Руки-базуки. Он заявил, что пришел на шоу, чтобы найти настоящую любовь.

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