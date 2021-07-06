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Россияне описали идеальный автомобиль

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россияне описали идеальный автомобиль. Данные исследования компании «СберАвто» приводит РИА Новости.

Идеальная машина, по мнению большинства респондентов (58 процентов), должна обладать бензиновым двигателем. По данным исследования, 38 процентов опрошенных отдают предпочтение внедорожникам.

Среди ключевых характеристик автомобиля россияне выделяют надежность — 84 процента, комфорт для водителя и пассажиров — 82 процента, привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания — по 51 проценту.

Лучшими среди автопроизводителей россияне считают Toyota (19 процентов), Mercedes-Benz (9 процентов), BMW (8 процентов), Volkswagen (8 процентов) и Audi (7 процентов).

Опрос был проведен в июне по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи человек по всей России.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев раскрыл способ сэкономить бензин. По его словам, прежде всего необходимо воздержаться от резких торможений и ускорений. «Необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений», — подчеркнул он. Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Также стоит отключить лишние потребители энергии в автомобиле, в том числе кондиционер, и даже закрыть окна.

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