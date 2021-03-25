В Крыму создадут новый полк ВДВ

До конца 2021 года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в крымском городе Феодосии. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии, передает РИА Новости в четверг, 25 марта.

По словам главы Минобороны, это делается «в рамках наращивания боевых возможностей войск».

В настоящий момент 56-я бригада дислоцирована в Камышине Волгоградской области. Военных там больше, чем в полку. На побережье Черного моря дислоцируется 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ.