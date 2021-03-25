Шойгу напомнил о С-400 на Сахалине после запуска ракет в Северной Корее

Зенитные ракетные комплексы С-400 на Сахалине, С-300В4 — на Курильских островах и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ — на Чукотке обеспечивают надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей. Об этом напомнил министр обороны России Сергей Шойгу после новых ракетных запусков КНДР, передает ТАСС.

По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа продолжает развиваться. «В рамках государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи», — уточнил Шойгу.

Ранее 25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ракетные пуски КНДР. По его мнению, действия Пхеньяна российской территории не угрожают, однако Москва внимательно наблюдает за ними.

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет 25 марта утром по местному времени. Снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал случившееся нарушением резолюции СБ ООН и угрозой миру и безопасности региона.