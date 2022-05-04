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В районе проведения спецоперации заметили БМП-2М с «Бережком»

В районе проведения спецоперации в Донбассе замечена БМП-2М с модулем «Бережок»

Кадр: СКВРиЗ / YouTube

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М заметили в районе проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Машины получили боевой модуль «Бережок». Об этом сообщает «Российская газета».

Модернизированные машины БМП-2М задействовали во время одного из боевых выходов казачьего отряда «Дон». Также отряд использовал базовую версию БМП-2.

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БМП-2М получила боевой модуль Б05Я01 «Бережок». В арсенал модуля входит автоматическая пушка 2А42, пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГ-17 и пусковые установки противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Также «Бережок» оснащен современным прицельным комплексом.

Ранее в колонне российской техники в районе проведения СВО заметили модернизированные БМП-1АМ «Басурманин».

В марте правительство Словакии выбрало новую БМП для вооруженных сил. Чехословацкие BVP-1 и BVP-2 заменят финскими БМП Patria AMVXP.

В январе стало известно, что соединения Центрального военного округа (ЦВО) получат более 50 боевых машин пехоты БМП-2М.

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Даниил Иринин
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