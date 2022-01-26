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Российские военные получат БМП с «Бережком»

Подразделения ЦВО получат более 50 модернизированных БМП-2М до конца 2022 года

Фото: Минобороны России

Соединения Центрального военного округа (ЦВО) получат более 50 боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок». Машины поставят до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, передает пресс-служба округа.

«До конца текущего года партия из более чем пятидесяти модернизированных БМП-2, оснащенных боевым модулем "Бережок", поступит в войска военного округа в Поволжье», — сообщил Лапин.

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Командующий войсками ЦВО отметил, что модернизированная машина получила новый комплекс вооружения и прицельные приспособления. Это увеличило боевые характеристики машины.

Обитаемый двухместный боевой модуль представляет собой стандартную башню БМП-2 с новым комплексом вооружения. «Бережок» получил комбинированный прицел наводчика с тепловизионным и лазерным дальномерным каналом. Стабилизированный в двух плоскостях прицел получил канал наведения управляемого оружия.

Вооружение боевого модуля представлено автоматической пушкой 2А42 и спаренным пулеметом. Также в арсенал «Бережка» входит автоматический гранатомет АГ-17 и пусковые установки противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

В августе холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о демонстрации БМП-3 с боевым модулем «Бережок». Обновленный комплекс вооружения установили в рамках модернизации машины.

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Даниил Иринин
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