В районе проведения спецоперации заметили БМП «Басурманин»

В районе проведения спецоперации ВС России в Донбассе замечена БМП-1АМ «Басурманин»

В колонне российской техники в районе проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе заметили модернизированные боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Видео с новыми машинами опубликовал в своем Telegram-канале журналист Александр Коц. На запись обратила внимание «Российская газета».

Ролик демонстрирует передвижение российской техники. В составе колонны также прошли модернизированные БМП-1АМ «Басурманин».

БМП-1АМ отличается от базовой машины вооружением. Башня БМП-1 с орудием калибра 73 миллиметра уступила место дистанционно управляемому боевому модулю от БТР-82А. «Басурманин» получил автоматическую пушку 2А72 со спаренным пулеметом и комбинированный всесуточный прицел ТКН-4ГА. Также машина получила цифровую радиостанцию Р-168-25У-2.

Ранее на ролике, опубликованном Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, заметили танк Т-90М со снижающим заметность покрытием.

В феврале в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО получит БМП-1АМ «Басурманин».