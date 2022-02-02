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Российские военные получат БМП «Басурманин»

БМП «Басурманин» поступит в подразделение ВВО в феврале

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Подразделение Восточного военного округа (ВВО) усилят модернизированными боевыми машинами пехоты (БМП) БМП-1АМ «Басурманин». Новую технику поставят в мотострелковое подразделение, которое дислоцируется в Еврейской автономной области (ЕАО), в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

«Мотострелковое соединение общевойсковой армии ВВО в Приамурье пополнится новыми образцами вооружения. Боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин" заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники», — сообщили в округе.

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Модернизированный «Басурманин» отличается от БМП-1 вооружением. Стандартная башня машины уступила место дистанционно управляемому боевому модулю с автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров. Также модуль получил новый прицел, дымовые гранатометы системы «Туча» и пулемет ПКТМ.

В округе отметили, что БМП-1АМ является одним из лучших вариантов модернизации боевой машины пехоты первого поколения.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин рассказал, что военные получат 50 БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

В декабре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что испытания БМП Б-19 завершатся в ближайшее время.

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Даниил Иринин
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